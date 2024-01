Anritsu Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Die technische Analyse von Anritsu-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend positiv entwickelt. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1177,7 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1360,5 JPY (+15,52 Prozent Abweichung) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1220,71 JPY liegt über dem Schlusskurs (+11,45 Prozent Abweichung). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält Anritsu daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 20,98 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird Anritsu auch hier mit einem "Gut"-Rating bewertet. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da der RSI weniger stark schwankt.

In Bezug auf das Stimmungsbild in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier das Rating "Neutral" lautet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Anritsu eingestellt sind. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Anritsu daher insgesamt eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.