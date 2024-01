Anritsu Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Anritsu":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anritsu-Aktie zeigt eine Bewertung von 34,02, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Anritsu-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Anritsu deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Veränderungen der Stimmung hin. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Anritsu-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 1178,8 JPY angegeben. Der letzte Schlusskurs (1328,5 JPY) weicht um +12,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1233,97 JPY) ergibt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Insgesamt erhält die Anritsu-Aktie von der Redaktion in den Kategorien RSI, Sentiment und Buzz, technische Analyse und Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.