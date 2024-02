Anpario Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Diskussion über Aktien. Anpario wird in Bezug auf die Diskussionsintensität als neutral bewertet, da die Aktivität in den sozialen Medien als mittelmäßig eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Anpario derzeit eine Rendite von 4,09 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,91 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Anpario-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +33,8 % aufweist. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,43 %). Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet hat Anpario ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.