Anpario Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz. Auch die Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Anpario waren in den letzten Tagen überwiegend positiv. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anpario derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel. Die geringe Differenz von 0,23 Prozentpunkten (4,15 % gegenüber 3,92 %) führt zu einer neutralen Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anpario liegt bei 21, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Nahrungsmittelbranche (KGV von 43,8) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Anpario daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anpario derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,65 EUR, während der Kurs der Aktie (3,8 EUR) um +43,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,87 EUR zeigt eine Abweichung von +32,4 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für Anpario.

