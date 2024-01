Anpario Aktie: Der nächste starke Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Anpario liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 19,18, was einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage entspricht, und führt insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Die Dividendenrendite zeigt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Anpario beträgt 4,15 Prozent, was 1,26 Prozent über dem Durchschnitt (2,89) liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Anpario daher als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über Anpario diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss über deren Preisgünstigkeit. Ein niedriges KGV deutet auf eine günstige Bewertung hin. Mit einem Wert von 21,98 liegt das KGV von Anpario unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 38, was einem Abstand von 43 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" bewertet, was zu einem Rating von "Gut" führt.