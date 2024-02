Anpario Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Anpario wird auf dieser Grundlage auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Anpario weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, und Anpario wird auch auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt Anpario mit einem Kurs von 3,8 EUR derzeit +1,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +32,87 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Anpario beträgt 4,09 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent in der Nahrungsmittelbranche liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik, die Dividende wird hierbei in Relation zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Anpario in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.