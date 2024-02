Anpac Bio Medical Science Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet werden. Bei einem RSI von 29 wird die Fresh-Aktie als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,24 und deutet auf eine "neutral" Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinstufung von "gut" führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare zu Fresh in den sozialen Medien, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "gut"-Bewertung. Die gesteigerte Diskussion und Aufmerksamkeit in den Medien deuten ebenfalls auf eine positive Bewertung hin.

Die Anleger haben Fresh in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was auch durch die Auswertung der Kommentare bestätigt wird. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fresh-Aktie verläuft bei 2,28 USD, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt. Der Aktienkurs von 0,45 USD liegt 80,26 Prozent unter dem GD200. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt mit einem Niveau von 0,64 USD eine Differenz von -29,69 Prozent, was ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "schlecht" basierend auf den beiden Zeiträumen.