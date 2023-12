Anpac Bio Medical Science Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei der Analyse von Fresh ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 zeigt derzeit 14,29 Punkte, was auf eine überverkaufte Situation bei Fresh hindeutet und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung einbringt. Der RSI25 liegt bei 60,29, was darauf hindeutet, dass Fresh weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Fresh-Wertpapier also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die charttechnische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Fresh-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen Wert von 3,56 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 1,17 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 1,06 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Fresh-Aktie in der einfachen Charttechnik also als "Neutral" eingestuft.

Bei Fresh wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufzeigt. Daher erhält dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Fresh in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Positive Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine Einschätzung von "Gut".