Anoto AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Anoto wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 33,67 Punkten, was bedeutet, dass die Anoto-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 30,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz um Anoto wurde anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Anoto bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die charttechnische Entwicklung der Anoto-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,37 SEK, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,28 SEK) ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating. Die Anoto-Aktie wird in Summe mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen konnten an einem Tag nicht aufgezeichnet werden, während an einem weiteren Tag die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.