Anoto AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anoto-Aktie liegt bei 39,24 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Dieser Index misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, und der Wertebereich reicht von 0 bis 100. Eine Bewertung als "Neutral" ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 33 für die Anoto-Aktie zeigt.

Das Anleger-Sentiment für Anoto ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Anoto. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da es keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen gab. Die Aktie wurde in etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einem neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse erhält die Anoto-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses, da der GD200 bei 0,37 SEK liegt und der Aktienkurs (0,3 SEK) um -18,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,29 SEK, was einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anoto-Aktie.