Anoto AB Aktie: Wann tut sich was?

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anoto diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An einem weiteren Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger auch überwiegend positives Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Anoto-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anoto-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,35 SEK. Der letzte Schlusskurs (0,2995 SEK) weicht somit um -14,43 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,31 SEK liegt, so liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,39 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Anoto-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anoto in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Anoto wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Anoto liegt bei 56,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 von Anoto auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist (Wert: 52). Deshalb erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Anoto eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.