Anoto AB Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Anoto-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 0,37 SEK erreicht, während der eigentliche Kurs bei 0,3 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -18,92 Prozent zum GD200 und wird als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,29 SEK, was einen Abstand von +3,45 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Anoto-Aktie veröffentlicht wurden und in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert wurden.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) und der RSI25 weisen auf eine "Neutral"-Einschätzung für die Anoto-Aktie hin, da beide Werte um die 38er-Marke liegen.

Das Stimmungsbild rund um Anoto hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Trotzdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Anoto daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.