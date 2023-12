Anoto AB Aktie: Quo vadis?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Anoto diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Anoto beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anoto bei 0,37 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,3 SEK erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Distanz von -18,92 Prozent zum GD200 aufweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,29 SEK, was einen Abstand von +3,45 Prozent bedeutet und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Anoto eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies geschieht, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Anoto negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, lässt dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen erkennen und wird daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Anoto daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Anoto liegt bei 38,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,34 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral".