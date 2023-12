Anoto AB Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Anoto beträgt derzeit 49,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 35,04 an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Anoto liegt bei 0,37 SEK, was die Aktie als "Schlecht" einstuft, da der Aktienkurs bei 0,2995 SEK liegt und somit einen Abstand von -19,05 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,29 SEK, was einer Differenz von +3,28 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird Anoto also als "Neutral" bewertet.

Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von Anoto zu. Die mittlere Diskussionsintensität deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung ergibt.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Anoto diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch Anoto insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.