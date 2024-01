Annovis Bio Inc Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmung der Anleger bei Annovis Bio in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den Diskussionen der letzten Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Annovis Bio derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 12,13 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (18,7 USD) um +54,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 9,01 USD, was einer Abweichung von +107,55 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich also das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Annovis Bio liegt bei 12,52, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 16,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammen ergibt sich also ein Rating "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Annovis Bio insgesamt 2 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft werden. Kürzerfristig liegen innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Somit wird die Aktie zuletzt mit einem "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose von 38 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 103,21 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Annovis Bio also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.