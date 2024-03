Annovis Bio Inc Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) der Annovis Bio liegt bei 42,5, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Annovis Bio daher eine Einstufung als "Neutral" im Hinblick auf den RSI.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Annovis Bio insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose liegt bei 36 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 285,03 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 9,35 USD ergibt. Daher wird das Wertpapier als "Gut" empfohlen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,22 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 9,35 USD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen wurden vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher zeigt sich eine insgesamt negative Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Aktie der Annovis Bio.