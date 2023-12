Annovis Bio Inc Aktie: Jubelschreie!

Die Analysteneinschätzung für Annovis Bio zeigt, dass von den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Annovis Bio, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 40 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 296,04 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 10,1 USD. Daher erhält die Annovis Bio-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung, um die Einschätzung einer Aktie zu verstehen. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Annovis Bio veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Annovis Bio bei 12,24 USD liegt, was eine "Schlecht"-Einstufung ergibt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 10,1 USD beträgt -17,48 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,73 USD, was einer Differenz von +30,66 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse und liegt bei 46,15, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25,2 und zeigt somit eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Basierend auf diesen Analysen ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung für die Annovis Bio-Aktie.