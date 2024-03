Annovis Bio Inc Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Annovis Bio-Aktie wird von Analysten aktuell mit "Gut" bewertet. Aus den letzten zwölf Monaten setzt sich dieses Rating aus einer "Gut"-, keiner "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Bewertung zusammen. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Annovis Bio veröffentlicht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 36 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 296,04 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,09 USD. Insgesamt erhält Annovis Bio somit eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Annovis Bio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,11 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 9,09 USD, was einer Abweichung von -18,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,95 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -16,99 Prozent. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Annovis Bio in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Annovis Bio in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Annovis Bio.