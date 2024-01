Annexon Inc-Anleger wird’s freuen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Annexon ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was insgesamt zu einer Einschätzung von "Gut" führte.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen sich auch über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dies ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Annexon in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Annexon mittlerweile auf 3,35 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,39 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +31,04 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3,01 USD, womit die Aktie mit +45,85 Prozent Abstand ebenfalls ein "Gut" erhält. Insgesamt erhält Annexon somit eine Gesamtnote von "Gut" in diesem Punkt der Analyse.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Bewertungen von Analysten für die Annexon-Aktie abgegeben, wovon 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Annexon-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Annexon vor, jedoch ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 17,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 298,63 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Somit erhält Annexon insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.