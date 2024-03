Annexin Pharmaceuticals AB im Check!

Die technische Analyse der Annexin-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf einen Rückgang hin. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,4 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,248 SEK liegt, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,27 SEK eine Abweichung von -8,15 Prozent. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Annexin-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist für die Annexin-Aktie einen Wert von 62,16 für den RSI7 und 52,86 für den RSI25 auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Annexin neutral sind.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich, dass die Meinungen überwiegend positiv sind. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Annexin-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index, des Sentiments und des Anleger-Feedbacks eine Bewertung im neutralen bis positiven Bereich.