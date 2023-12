Good Life Company Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Good Life in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Good Life liegt bei 84,62 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,12, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie unterschiedlich als "Schlecht" und "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Good Life befasst hat.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Good Life derzeit auf 1618,11 JPY geschätzt, während die Aktie selbst bei 1543 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1589,78 JPY, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Good Life.

