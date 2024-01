Annexin Pharmaceuticals AB Aktie: Was soll das denn werden?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Annexin in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Annexin in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Annexin liegt bei 56,99 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auch der 25-Tage-RSI von 60,5 zeigt, dass Annexin weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass Annexin mit einem Wert von 0,79 SEK für den 200-Tage-Durchschnitt und 0,41 SEK für den 50-Tage-Durchschnitt unter diesem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Das Anleger-Sentiment für Annexin war zuletzt positiv, und es wurden ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.