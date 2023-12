Annexin Pharmaceuticals AB Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Annexin liegt aktuell bei 42,86 Punkten und deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Annexin überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser bei Annexin auf 0,83 SEK, während der aktuelle Kurs bei 0,271 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -67,35 Prozent und führt zu einer schlechten Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,46 SEK, was einer Abweichung von -41,09 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Annexin-Wertpapier eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Annexin eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Annexin-Aktie ein "Neutral"-Rating aufgrund des Sentiments und des Buzz.