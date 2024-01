Annexin Pharmaceuticals AB Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der gleitende Durchschnittskurs der Annexin hat sich auf 0,81 SEK erhöht, während der Aktienkurs selbst bei 0,26 SEK liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -67,9 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 0,43 SEK, was einer Abweichung von -39,53 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes kann die Annexin über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die durchschnittliche Aktivität der Aktie weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Annexin in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen zu Annexin aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 gibt jedoch an, dass sich die Annexin in einer überkauften Situation befindet, weshalb hier die Bewertung "Schlecht" vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".