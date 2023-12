Annexin Pharmaceuticals AB Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge mit Hilfe einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Annexin hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, weshalb Annexin auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Annexin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,84 SEK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,284 SEK, was einem Unterschied von -66,19 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,5 SEK liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -43,2 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird die Annexin-Aktie insgesamt aus technischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Annexin in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird für Annexin der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 43,84 Punkten, was darauf hinweist, dass Annexin weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt hingegen bei 77,45, was darauf hindeutet, dass Annexin überkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Annexin-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating im Hinblick auf den Relative Strength Index.