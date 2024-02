Annexin Pharmaceuticals AB Aktie: Alles völlig egal!

Die technische Analyse von Annexin-Aktien zeigt, dass sie sich derzeit in einem Abwärtstrend befinden. Sowohl der 50-Tage- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,44 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 0,254 SEK liegt, was einer Abweichung von -42,27 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,27 SEK liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -5,93 Prozent führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in der Diskussion über Annexin-Aktien. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Annexin-Aktien weist einen Wert von 84 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 57,14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse der Anleger in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich neutral eingestellt waren. Positive Diskussionen über das Unternehmen fanden in den letzten Tagen statt, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Annexin-Aktien auf Basis der trendfolgenden Indikatoren, des Sentiments und des RSI, während die Anlegerstimmung positiver ausfällt.