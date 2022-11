Annette Meinke ist neue Leiterin der Ratgeberredaktion der dpa

Berlin (ots) -Die Ratgeberredaktion der dpa hat eine neue Leiterin: Annette Meinke (58), bisher stellvertretende Redaktionsleiterin, folgt auf Christian Röwekamp (52), der seit März verschiedene Entwicklungsprojekte bei Deutschlands größter Nachrichtenagentur verantwortet.Von Berlin aus berichtet die bei der Tochtergesellschaft dpa-infocom GmbH angesiedelte Redaktion über leser- und lebensnahe Themen wie Gesundheit, Reise, Digitales, Beruf, Ernährung oder Finanzen. Das Team produziert neben Berichten, Meldungen und Features auch Fotos und Grafiken mit Verbraucherbezug. In der Redaktion entstehen der dpa-Themendienst für Tageszeitungen, die dpa-ServiceLine für Websites sowie das neue Produkt dpa-Themenwelten, das auf Evergreen-Artikel für die digitale Abonnentengewinnung spezialisiert ist."Annette Meinke hat sich als zupackende Redaktionsmanagerin mit Blick für Menschen und Prozesse bewiesen. Wir sind sehr froh, dass wir sie für die Weiterentwicklung der zukunftsträchtigen Ratgeberredaktion gewinnen konnten", sagt Jirka Albig, Geschäftsführer der dpa-infocom. "Wir danken Christian Röwekamp sehr für viele Jahre der erfolgreichen Leitung des Teams. Christian Röwekamp hat wesentlich dazu beigetragen, die Redaktion und deren Produkte zu einer Erfolgsgeschichte zu machen", so Jirka Albig weiter."Viele Userinnen und User möchten konstruktive Nachrichten lesen. Die Corona-Pandemie und die Folgen des Ukraine-Krieges zeigen deshalb umso mehr, wie wichtig ein vielfältiges und zeitgemäßes Angebot an Ratgeber-Themen für die Medienhäuser ist", sagt Annette Meinke. "Ich freue mich sehr, mit einem großartigen Team unsere Produkte nachhaltig und zukunftsfähig weiterzuentwickeln."Über dpa-infocomDie dpa-infocom ist eine 100-prozentige Tochter der dpa und spezialisiert auf innovative multimediale Informationsdienstleistungen für die digitalen Märkte. dpa-infocom verbindet als Brücke zwischen Redaktion und Technologie die Basisformate der dpa-Gruppe zu attraktiven "ready-to-publish"-Produkten und stellt diese in modernen Formaten über Programmierschnittstellen (APIs) zur Verfügung. Live-Grafiken und umfangreiche Datenangebote u.a. zu deutschen und internationalen Wahlen, Sportdaten, unabhängige Faktenchecks und hochwertige interaktive Grafiken ergänzen das Portfolio. Zur dpa-infocom gehört auch die Ratgeberredaktion der dpa mit den Produkten dpa-Themendienst, dpa-ServiceLine, dpa-Magazin und dpa-Themenwelten.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Um die 1000 Journalistinnen und Journalisten arbeiten von etwa 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind rund 170 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Mehr unter www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Pressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell