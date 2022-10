Annely Akkermann neue Finanzministerin von Estland

TALLINN (dpa-AFX) - Das baltische EU- und Euro-Land Estland hat eine neue Finanzministerin. Annely Akkermann legte am Mittwoch im Parlament in Tallinn den Amtseid ab. Die 50 Jahre alte Politikerin der wirtschaftsliberalen Reformpartei von Regierungchefin Kaja Kallas folgt auf ihre Parteikollegin Keit Pentus-Rosimannus, die am Dienstag zurückgetreten war.

"Die neue Finanzministerin wird bis zu den Parlamentswahlen etwa fünf Monate Zeit haben, um in diesem Amt zu arbeiten", sagte Kallas. "Die schwerste Verantwortung, die in dieser Zeit auf ihren Schultern lastet, besteht darin, dafür zu sorgen, dass der Staatshaushalt des nächsten Jahres umgesetzt wird." Estland habe angesichts der Folgen von Russlands Krieg in der Ukraine einen harten Winter vor sich.

Das an Russland grenzende Estland gilt als finanzpolitischer Musterschüler der EU und der Euro-Zone. Nach Angaben des europäischen Statistikamts Eurostat hat der kleine Ostseestaat mit 1,2 Millionen Einwohnern die niedrigste Schuldenquote in Europa - sie lag Ende 2021 bei 18,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts./awe/DP/ngu