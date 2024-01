Annehem Fastigheter AB Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Annehem Fastigheter in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Annehem Fastigheter daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 28 Punkten, was darauf hindeutet, dass Annehem Fastigheter überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Annehem Fastigheter mit einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Annehem Fastigheter veröffentlicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Annehem Fastigheter bei 17,6 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 17 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,41 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 16,29 SEK, was einer Abweichung von +4,36 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Annehem Fastigheter somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der technischen Analyse.