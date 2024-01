Annehem Fastigheter AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse von Annehem Fastigheter zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 17,51 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 16,7 SEK liegt, was einer Abweichung von -4,63 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 16,55 SEK liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Annehem Fastigheter ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) von Annehem Fastigheter liegt bei 64,29, was als neutral eingestuft wird. Selbst bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in den Diskussionen über Annehem Fastigheter. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde.

Zusammenfassend ergibt sich somit für Annehem Fastigheter auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.