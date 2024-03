Annaly Capital Management im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Annaly Capital Management Inc in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral" betrachtet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Annaly Capital Management Inc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz hervorgerufen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Annaly Capital Management Inc in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Annaly Capital Management Inc-Aktie sind 1 Einstufung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Annaly Capital Management Inc vor. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 20 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 1,83 Prozent steigen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist "Neutral". Zusammenfassend erhält Annaly Capital Management Inc von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Annaly Capital Management Inc-Aktie hat einen Wert von 13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI der letzten 7 Tage zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (49,26), dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Annaly Capital Management Inc.