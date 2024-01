Annaik Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Annaik-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 58,33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Annaik auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität für Annaik als neutral bewertet. Ebenso zeigt die Stimmungsänderungsrate kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf den Diskussionen in sozialen Medien und zeigt sich in den letzten zwei Wochen ebenfalls neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält Annaik eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Annaik in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,6 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich mit dem "Metalle und Bergbau"-Sektor hat Annaik eine Outperformance von +17,71 Prozent erreicht. Ebenso liegt Annaik 17,71 Prozent über dem Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors. Aufgrund dieser Überperformance erhält Annaik in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.