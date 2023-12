Annaik Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Annaik Aktie: Analyse und Bewertung

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" hat die Annaik-Aktie eine bemerkenswerte Jahresperformance von 3,6 Prozent, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Annaik die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -13,48 Prozent lag, um 17,08 Prozent. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Annaik im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,65 %) mit einer Dividende von 5,8 % niedriger ab, da die Differenz 2,85 Prozentpunkte beträgt. Dadurch wird die Einstufung der Ausschüttung als "Schlecht" abgeleitet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Annaik derzeit als "Neutral" eingestuft ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,07 SGD, während der Kurs der Aktie (0,069 SGD) um -1,43 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,07 SGD, was ebenfalls einer Abweichung von -1,43 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt dies das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Annaik-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 66, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt ebenfalls einen Wert von 66,67, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Aktie in den Analysen der Branchenvergleich, Dividende, technischen Analyse und des Relative Strength Index insgesamt ein "Neutral"-Rating.