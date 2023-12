Annaik Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Annaik Aktie: Unterbewertet im Branchenvergleich

Die Aktie von Annaik wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 4,87, was einem deutlichen Abstand von 77 Prozent zum Branchen-KGV von 21,14 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Annaik in den letzten Wochen kaum verändert hat. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Annaik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich bei Annaik eine negative Differenz von -2,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Annaik daher als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Annaik in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,6 Prozent erzielt hat. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Rückgang von -13,66 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, was einer Outperformance von +17,26 Prozent für Annaik entspricht. Sowohl die Aktienkursentwicklung als auch die Performance im "Materialien"-Sektor führten zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.