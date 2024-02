Annaik Aktie: Augen auf!

Die Aktie von Annaik wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV von 4,28 liegt insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 18,69 beträgt. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Annaik derzeit bei 5,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,2 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,32 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite und der Redaktionseinstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Annaik liegt bei 70,59, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" aufgrund des RSI.

In der technischen Analyse wird die Annaik auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,07 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,062 SGD um -11,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,07 SGD, was einer Abweichung von -11,43 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.