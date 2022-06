Was sind Anleihearten? Grundsätzlich lassen sich die Anleihen in Rentenpapiere bzw. Obligationen, den so genannten Schuldverschreibungen einteilen, wobei Letztere im englischen Sprachgebrauch auch als debenture bond oder kurz als bond bezeichnet werden. Dabei lassen sich diese Rentenpapiere aber noch weiter unterteilen, wobei man zwischen Staatsanleihen, Pfandbriefen, Kommunalanleihen oder Kommunalobligationen, Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Unternehmensanleihen unterscheidet. Darüber hinaus lässt… Hier weiterlesen