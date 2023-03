Ankura ernennt Dana White zur Leiterin der globalen strategischen Beratergruppe

New York, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Ankura Consulting Group, LLC ("Ankura"), ein führendes globales Experten- und Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass Dana White, ehemalige Chief Pentagon Pressesprecherin von Verteidigungsminister James Mattis, die neue Leiterin von Ankura's Global Strategic Advisory Practice ist. Sie wird die Dienstleistungen des Konzerns erweitern, um das globale Wachstum des Unternehmens voranzutreiben.Dana hat mehr als 20 Jahre in der Regierung, den Medien und der globalen Wirtschaft gearbeitet. Zuletzt war sie Chief Communications Officer für Hyundai Motor North America tätig.„Ich freue mich, Dana in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Ihre Erfahrung als vertrauenswürdige Beraterin von hochrangigen US-Regierungsbeamten und C-Suite-Führungskräften qualifiziert sie in einzigartiger Weise für die Leitung und den Ausbau unserer globalen strategischen Beratungsgruppe", sagte Kevin Lavin (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3808839-1&h=3659080998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3808839-1%26h%3D2019717678%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3808839-1%2526h%253D1560056197%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fankura.com%25252Fexperts-and-advisors%25252Fkevin-lavin%2526a%253DKevin%252BLavin%26a%3DKevin%2BLavin&a=Kevin+Lavin), CEO der Ankura Consulting Group. Mit ihrer Erfahrung in den USA, Europa und Asien und hat Dana an der Schnittstelle von Wirtschaft, Medien und Regierung gearbeitet. Sie hat einige der weltweit führenden Persönlichkeiten bei den wichtigsten globalen Ereignissen betreut und beraten. Dana ist die ideale Kandidatin für die Beratung und Unterstützung von Kunden, die sich in einem zunehmend komplexen und dynamischen Informations- und Betriebsumfeld bewegen."„Ich freue mich sehr, für Ankura tätig zu werden und mit Kevin und einem Team hochqualifizierter Experten zusammenzuarbeiten, um funktionsübergreifende Lösungen anzubieten, die Kunden dabei helfen, Risiken für ihren Ruf und ihre Geschäftstätigkeit zu erkennen, zu navigieren und zu mindern", sagte Dana White (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3808839-1&h=1669117042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3808839-1%26h%3D19595973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3808839-1%2526h%253D4127529519%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fankura.com%25252Fexperts-and-advisors%25252Fdana-white%2526a%253DDana%252BWhite%26a%3DDana%2BWhite&a=Dana+White). In den letzten 20 Jahren hatte ich das Privileg, mit einigen der besten Führungs- und Entscheidungsträgern der Welt zusammenzuarbeiten. Mit der tatkräftigen Unterstützung unserer geopolitischen Experten bei McLarty Associates und den anderen Mitgliedern unseres Global Strategic Advisory Teams bin ich zuversichtlich, dass wir den Kunden den Weitblick, die Einsicht und die Lösungen bieten werden, die sie brauchen, um in einem sich ständig verändernden globalen Umfeld agil und wendig zu bleiben."Vor Hyundai war Dana Assistentin des Secretary of Defense for Public Affairs und Chief Pentagon Pressesprecherin unter Verteidigungsminister James Mattis. Darüber hinaus war sie für die strategische Kommunikation für alle Zweige der U.S. Armed Services, Combatant Commands und deren hochrangige militärische, zivile und politische Führung verantwortlich.Dana war Director of Policy and Strategic Communications für die Renault-Nissan Alliance in Paris, Frankreich und Professional Staff Member im United States Senate Armed Services Committee unter Senator John McCain.Sie war Redakteurin für das Wall Street Journal, Landesdirektorin für Taiwan im Büro des Verteidigungsministers, Direktorin des Washington Roundtable for Asia-Pacific Press bei der Heritage Foundation und Publizistin beim Fox News Channel in Washington, D.C. Dana begann ihre Karriere als stellvertretende Pressesprecherin der U.S. House Republican Conference.Sie hat einen Bachelor of Arts in Ostasiatischen Sprachen und Zivilisationen von der University of Chicago. Sie studierte an der Capital University of Economics and Business in Peking und der Hankuk University of Foreign Studies in Seoul.Informationen zu AnkuraAnkura Consulting Group, LLC ist ein unabhängiges, globales Experten- und Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen und End-To-End-Lösungen anbietet, um Kunden an kritischen Wendepunkten im Zusammenhang mit Konflikten, Krisen, Leistung, Risiko, Strategie und Transformation zu unterstützen. Das Team von Ankura besteht aus mehr als 1.800 Fachleuten, die mehr als 3.000 Kunden in 55 Ländern betreuen und in ihren jeweiligen Fachgebieten und Bereichen führend sind. Collaborative Lateral Thinking That Deliversᵀᴹ, hart erarbeitete Erfahrung, Fachwissen und multidisziplinäre Fähigkeiten treiben die Ergebnisse voran und Ankura ist unübertroffen in seiner Fähigkeit, Kunden beim Schutz, der Wertschöpfung und Recover Valueᵀᴹ zu unterstützen. 