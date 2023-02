Ankündigung der Einführung der neuen offiziellen dezentralen Crypto Wallet von VeChain - VeWorld

San Marino (ots/PRNewswire) -Die VeChain Foundation ist stolz darauf, die Einführung ihrer neuen, vollständig dezentralisierten, selbstverwahrenden Wallet – VeWorld – bekannt zu geben. Die Wallet ist unter https://www.veworld.net als Chrome-Browser-Erweiterung verfügbar. Mobile und Desktop-Versionen der Wallet sind für Q3 2023 geplant.Die neue Wallet bringt viele Qualitätsverbesserungen für das VeChain-Ökosystem mit sich, und eine umfangreiche Roadmap mit Funktionen ist in Vorbereitung. Die Wallet wird alle zwei Wochen von einem engagierten Team von Foundation-Entwicklern iterativ aktualisiert.Zum Start ermöglicht die Wallet den Nutzern, Wallets zu erstellen und zu importieren, Krypto-Portfolios zu verwalten, Kryptowährungen zu senden und zu empfangen, sichere Transaktionen mit dezentralen Anwendungen (DApps) durchzuführen und Krypto-Assets mit einem Ledger-Hardware-Gerät zu verwalten.Zu den kommenden Funktionen der Wallet gehören ein CO2-Rechner, mit dem Nutzer und Unternehmen die damit verbundenen CO2-Emissionen verfolgen können, eine direkte Fiat-Integration, native NFT-Integration, DEX-Integration, Bridge-Integration und mehr.Informationen zu The VeChain FoundationDie VeChain Foundation mit Sitz in San Marino, Europa, ist die gemeinnützige Organisation, die hinter der Entwicklung von VeChainThor steht, einer weltweit führenden Smart-Contract-Plattform, die den Einsatz der Blockchain-Technologie in der Praxis anführt.Durch die Nutzung der Fähigkeiten von „trustless" Daten (Informationen ohne Vermittler), Smart Contracts und IoT-Technologien hat VeChainThor Lösungen in einer Vielzahl von Bereichen geliefert und wendet sich nun der wohl größten Herausforderung von allen zu – dem Aufbau von Technologien und Ökosystemen zur Förderung von Nachhaltigkeit und digitaler Transformation im globalen Maßstab.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.vechain.org.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ankundigung-der-einfuhrung-der-neuen-offiziellen-dezentralen-crypto-wallet-von-vechain--veworld-301750488.htmlPressekontakt:jake.campton@vechain.orgOriginal-Content von: VeChain Foundation, übermittelt durch news aktuell