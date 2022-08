Ankr: Altcoin steigt um 50%!

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



ANKR stieg innerhalb von 24 Stunden von 0,03 $ auf ein Intraday-Hoch von 0,056 $. Der Preis des Tokens ist in den letzten sieben Tagen um 95 % gestiegen. Die massive Rallye von ANKR kommt, nachdem die führende Krypto-Börse Binance eine strategische Investition in die Blockchain-Plattform angekündigt hat. Willkommen @ankr in der #Binance Labs Familie! ICYMI — Ankr ist eine dezentralisierte… Hier weiterlesen