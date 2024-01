Anja Zschernig ist neue Chief Financial Officer der PARI Gruppe

Starnberg (ots) -Zum 1. Januar 2024 hat Anja Zschernig die neu geschaffene Rolle der CFO der PARI Gruppe übernommen und ist Mitglied der Geschäftsführung der PARI Medical Holding GmbH geworden.Anja Zschernig ist studierte Betriebswirtin und bringt langjährige Erfahrung als Geschäftsführerin und CFO aus mehreren Familienunternehmen mit.Arne W. Dirks, CEO der PARI Unternehmensgruppe, begrüßt Anja Zschernig im Führungsteam der PARI Gruppe: "Mit Anja Zschernig konnten wir eine ausgewiesene Finanz- und IT-Spezialistin für PARI gewinnen. Mit ihrer Expertise wird sie in dieser neu geschaffenen Position einen wichtigen Teil zu der weiteren strategischen Ausrichtung der PARI Gruppe beitragen.""Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung und möchte in dieser Funktion das kontinuierliche und nachhaltige Wachstum von PARI sicherstellen und dabei meine langjährige Erfahrung als CFO einbringen," erklärt Anja Zschernig.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheken und Patienten und marktführend in Deutschland sowie im Bereich Mukoviszidose weltweit.PARI wurde 1906 in Wuppertal gegründet und hat heute seinen Sitz in Starnberg. Seit jeher unabhängig und in privater Hand ist die PARI Unternehmensgruppe unter dem Dach der PARI Medical Holding GmbH mit CEO Arne W. Dirks in mehreren Tochtergesellschaften organisiert:- PARI GmbH (Starnberg), Dr. Frank Bredl- PARI Pharma GmbH (Gräfelfing und Gilching), Dr. Stefan Seemann- PARItec GmbH (Weilheim), Jürgen Müller- PARI Respiratory Equipment Inc. (PRE), Richmond (Virginia), Geoff HunzikerDazu kommen internationale Niederlassungen und ein weltweites Distributionsnetzwerk.Die rund 750 Mitarbeiter blicken auf die Erfahrung von über 100 Jahren Firmengeschichte zurück. So verbinden sich Tradition und Innovation zu durchdachten und wirkungsvollen Produktlinien mit bestem Ruf. Klinisch erprobte, in zahlreichen Zulassungsstudien eingesetzte und bewährte Vernebler und Inhalationsgeräte mit nachgewiesener Performance und in Deutschland hergestellt überzeugen seit Jahrzehnten medizinische Fachkreise und Anwender.Zu den bekanntesten Produkten zählen der PARI BOY®, der vielfach als Synonym für die Inhalationstherapie gilt und seit über 50 Jahren in der 8. Generation am Markt ist, sowie der eFlow®rapid Vernebler auf Basis der Schwingmembran-Technologie, ergänzt um zahlreiche medikamentenspezifische Anwendungsmöglichkeiten in respiratorischen Krankheiten.Pressekontakt:Ihr Kontakt zu unsSie haben Fragen? Rufen Sie uns an:+49 (0) 8151 279 0Oder schreiben Sie uns eine Mail:publicrelations@pari.comPostanschrift:PARI GmbHMoosstraße 382319 StarnbergOriginal-Content von: PARI GmbH, übermittelt durch news aktuell