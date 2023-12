Anixa Biosciences Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Anixa Biosciences abgegeben, was im Durchschnitt einem positiven Rating entspricht. Es gab keine aktuellen Analystenupdates für das Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 10,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 170,62 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,88 USD entspricht. Daher wird die Anixa Biosciences-Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine negative Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anixa Biosciences-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher eine neutrale Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI unterstützen diese Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage positiv bewertet wird.

Insgesamt erhält Anixa Biosciences eine überwiegend positive Bewertung von Analysten, wobei die technische Analyse und der potenzielle Kursanstieg als besonders positiv hervorgehoben werden.