Anixa Biosciences Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von Anixa Biosciences hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor eine Überperformance von 82,48 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien liegt bei -10,04 Prozent, wobei Anixa Biosciences aktuell 86,46 Prozent darüber liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit fünf grünen Tagen und keiner negativen Diskussion. Die Anleger zeigten sich größtenteils neutral und verstärkt positiv über das Unternehmen Anixa Biosciences, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Anixa Biosciences mit 4,05 USD derzeit -4,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da sie sich um +12,5 Prozent über dem GD200 befindet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Anixa Biosciences insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist und sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Die Kursprognose der Analysten liegt bei 10,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 159,26 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Anixa Biosciences damit eine "Gut"-Bewertung.