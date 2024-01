Anixa Biosciences Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Aktienkurs von Anixa Biosciences hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 76,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Überperformance von 51,49 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 20,14 Prozent, wobei Anixa Biosciences aktuell 56,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Anixa Biosciences-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung des Anlegerpublikums spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Anixa Biosciences auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Anixa Biosciences in den sozialen Medien aufgegriffen. Aus diesen Gründen wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Anixa Biosciences-Aktie abgegeben, wovon alle 2 Bewertungen "Gut" waren. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 10,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 148,82 Prozent zum letzten Schlusskurs (4,22 USD) darstellt. Basierend auf dieser Analyse erhält Anixa Biosciences somit eine "Gut"-Empfehlung.