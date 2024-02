Anixa Biosciences Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Anixa Biosciences hat sich im Vergleich zum Durchschnitt der Gesundheitspflege-Branche im letzten Jahr sehr positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 76,43 Prozent liegt die Aktie um 81 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,47 Prozent verzeichnete, liegt Anixa Biosciences mit einer Rendite von 84,9 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Anixa Biosciences. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet, da weder eine positive noch negative Veränderung festgestellt wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Anixa Biosciences liegt bei 96,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 78,15, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Anixa Biosciences-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage bei 3,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,44 USD liegt, was einer Differenz von -4,18 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 4,22 USD unter diesem Durchschnitt (-18,48 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Anixa Biosciences-Aktie daher in der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt sich eine positive Entwicklung im Vergleich zur Branche, jedoch weisen die Indikatoren auf überkaufte Zustände hin, was Anleger im Auge behalten sollten.