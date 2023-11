Anixa Biosciences Aktie: Jetzt wird es konkret!

Anixa Biosciences erhält eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent und liegt damit 2,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Bei der Betrachtung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Daher erhält Anixa Biosciences hier ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analysten bewerten die Aktie aktuell als "Gut" und sehen ein Aufwärtspotential von 240,91 Prozent. In Bezug auf die technische Analyse erhält Anixa Biosciences eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,08 USD, was einen Unterschied von -20 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bedeutet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (-9,94 Prozent Abweichung) darunter. Insgesamt erhält Anixa Biosciences eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Charttechnik.

