Anixa Biosciences Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Anixa Biosciences von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Beurteilung "Schlecht" zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Anixa Biosciences vor, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 10,5 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 217,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (3,31 USD) steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Anixa Biosciences-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von 3,31 USD für Anixa Biosciences liegt derzeit um +4,09 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,05 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anixa Biosciences-Aktie beträgt derzeit 20. Das bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Gut"-Bewertung für Anixa Biosciences.