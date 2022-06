Aniss Amdiss wechselt als Leiter der Rechtsabteilung zu Hut 8 Mining

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



Toronto (ots/PRNewswire) -Mit dieser Ernennung wird das erstklassige Führungsteam von Hut 8 weiter gestärkt, da es nun über Fachwissen in den Bereichen Corporate Governance, Kapitalmärkte sowie Fusionen und Übernahmen verfügtHut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) („Hut 8" oder „das Unternehmen"), einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Mining-Pioniere Nordamerikas, der seit 2018 offene und dezentrale Systeme unterstützt, freut sich, die Ernennung von Aniss Amdiss zum Chief Legal Officer des Unternehmens mit Wirkung vom 11. Juli 2022 bekannt zu geben. Von Toronto aus wird Aniss die Bereiche Recht und Unternehmensführung von Hut 8 leiten und als Corporate Secretary fungieren, wobei er dem Chief Executive Officer Jaime Leverton unterstellt ist.„Aniss wird eine hervorragende Ergänzung für das erfahrene, dynamische Führungsteam von Hut 8 sein", sagte Jaime Leverton, Chief Executive Officer von Hut 8. „Aniss' enorme Erfahrung und sein Führungsgeschick werden sicherstellen, dass Hut 8 weiterhin mit Integrität und Transparenz arbeitet und gleichzeitig unsere Governance- und Compliance-Prozesse konsequent verbessert, was uns in einer aufstrebenden, sich schnell entwickelnden Branche wirklich auszeichnen wirdAniss bringt umfassende juristische Fachkenntnisse in Hut 8 ein, einschließlich bedeutender Erfahrung in Fragen des Wertpapierrechts, der Leitung von Akquisitionen und anderen Unternehmenstransaktionen sowie der Beratung zu bewährten Praktiken im Bereich der Unternehmensführung. Bevor er zu Hut 8 kam, war er als Vice President, Legal, General Counsel und Corporate Secretary bei Greenbrook TMS Inc. tätig, einem an der TSX und Nasdaq notierten Unternehmen für Gesundheitsdienstleistungen.„Die Möglichkeit, in eine relativ neue und unglaublich aufregende Branche einzusteigen, hat mich an Hut 8 gereizt, und ich kann es kaum erwarten, in einem so leistungsstarken Führungsteam mitzuarbeiten", so Aniss. „Ich freue mich darauf, mit meiner Erfahrung in einem Wachstumsunternehmen, das in einer stark regulierten Branche tätig ist, einen bedeutenden Beitrag dazu zu leisten, dass Hut 8 seine Strategie erfolgreich umsetzt und als führendes Unternehmen in den Bereichen Digital Asset Mining und High-Performance Computing wächst."Informationen zu Hut 8Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner Nordamerikas. Das Unternehmen wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und der Überbrückung der aufstrebenden und traditionellen High-Performance-Computing-Welten optimistisch gegenüberstehen. Hut 8 betreibt zwei Mining-Standorte für digitale Assets im Süden Albertas und eine dritte Niederlassung in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und einen der höchsten Bestände an selbst abgebautem Bitcoin unter allen Krypto-Minern oder börsennotierten Unternehmen weltweit. Mit 36.000 Quadratfuß an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl der traditionellen Hochleistungsberechnung (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 wurde als erster kanadischer Digital Asset Miner in den Nasdaq Global Select Composite Index aufgenommen und ist das erste Blockchain-Unternehmen, das 2021 in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen wurde. 