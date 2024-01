Animalcare Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse von Animalcare ergab einen gleitenden Durchschnittskurs von 176,06 GBP, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 170 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -3,44 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 173,97 GBP, was einen Abstand von -2,28 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Animalcare in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen dominierten eher negative Themen die Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Animalcare nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister, mit einer Differenz von 0,75 Prozentpunkten (2,44 % gegenüber 3,2 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.