Animalcare Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die britische Firma Animalcare hat eine Dividendenrendite von 2%. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche liegt diese jedoch um -0,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher bewertet unsere Analysten das Unternehmen neutral in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

In technischer Hinsicht wird die Animalcare-Aktie positiv eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 180,98 GBP, während der aktuelle Kurs bei 202 GBP liegt, was einer Abweichung von +11,61 Prozent entspricht. Die gleitender Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 196,34 GBP, was einer Abweichung von +2,88 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung bezüglich Animalcare wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Bewertung "Neutral" führt.

Fundamental betrachtet wird die Animalcare-Aktie im Vergleich zur Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 105,26, was einem Abstand von 66 Prozent zum Branchen-KGV von 307,46 entspricht. Auf dieser Grundlage empfehlen wir das Unternehmen als "Gut".