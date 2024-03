Animalcare Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "SoiTec":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Animalcare wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 13,83, was bedeutet, dass Animalcare hier überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Animalcare in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Animalcare auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Animalcare mit 35,78 Prozent um 59 Prozent darüber. Die "Gesundheitsdienstleister"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -22,75 Prozent, wodurch Animalcare mit 58,53 Prozent auch in dieser Kategorie deutlich überdurchschnittlich abschneidet. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Animalcare liegt bei 2,55 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,3 Prozent. Auf Basis dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.